В Татарстане ремонт дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные автодороги» выполнен на 65%

(Казань, 22 августа, «Татар-информ»). В Татарстане ремонт дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выполнен на 65%. Об этом в интервью газете «Республика Татарстан» сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Ленар Сафин.



В Татарстане национальный проект с этого года реализуется в Казанской, Набережночелнинской и Нижнекамской агломерациях, отметил министр. «В целом по республике дорожники уже выполнили годовой план на 65%. Полностью завершить работы мы планируем до ноября», – сказал он.

Ленар Сафин напомнил, что в 2017 году Татарстан стал участником федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», который на паритетных началах финансировался из средств федерального и республиканского бюджетов. «Он касался, главным образом, Казанской и Набережночелнинской агломераций. В этом году программа вылилась в более широкое русло нацпроекта, который также предусматривает и реконструкцию нижнекамской дорожной сети. Кроме того, в Татарстане действует собственная, не связанная с нацпроектом, программа дорожных работ», – добавил он.

Глава Миндортранса РТ подчеркнул, что к 2024 году по нацпроекту необходимо довести до нормативного состояния не менее 50% дорог регионального значения и 85% дорог в Казанской, Набережночелнинской и Нижнекамской агломерациях. «Для этого необходимо отремонтировать 550 км автомобильных дорог регионального значения, в том числе по 100 – в Казанской и Набережночелнинской агломерациях и 50 – в Нижнекамской агломерации. Речь идет о 75 объектах региональной сети, 89 объектах в Казани и еще 10 – в Набережных Челнах и Нижнекамском районе», – уточнил он.



Кроме того, по его словам, количество мест концентрации ДТП по сравнению с 2017 годом должно быть снижено наполовину.



В Татарстане общая сумма финансирования нацпроекта на текущий год составляет почти 5,4 млрд рублей.

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