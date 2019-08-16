В Казани представили медали 45-го мирового чемпионата WorldSkills Kazan 2019

(Казань, 16 августа, «Татар-информ», Вероника Ваганова). В столице Татарстана продемонстрировали награды 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019.

«В основу дизайна легли национальные символы татар, наши символы – тюльпан и национальный орнамент. Такой выбор не случаен: орнамент, украшающий медаль победителя, обозначает местный колорит», – рассказал руководитель проекта WorldSkills Kazan 2019 Эмиль Губайдуллин.

На каждой из наград изображены достопримечательности города-организатора. Изготовлены они в России, добавил он.

Всего для главного события лета в Казани изготовили 275 наградных медалей, 80 медалей для лучших конкурсантов сборных и более 700 памятных медалей для WSI. Каждая награда помещается в специальный футляр.





Дизайн медалей совместно разработали российский оператор движения WorldSkills – Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров “Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)“», АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» и лицензиат чемпионата – объединение «Диалог-конверсия».

На встрече с журналистами Эмиль Губайдуллин также напомнил о способах добраться до места проведения чемпионата – международного выставочного центра «Казань Экспо». Самый быстрый и простой вариант – поехать на поезде с железнодорожного вокзала.

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