(Набережные Челны, 12 августа, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Индекс промышленного производства Набережных Челнов в первом полугодии снизился до 88%. Об этом стало известно сегодня на деловом понедельнике в мэрии Автограда.

Как сообщила заместитель руководителя исполкома города Наталья Кропотова, индекс промышленного производства Набережных Челнов в первом полугодии не дотянул до планового показателя примерно на 12%. В первом полугодии 2018 года он составлял 114,4%. Средний показатель по Татарстану в 2019 году равен 101,3%.

«Существенное влияние на статистику оказали результаты работы предприятий машиностроительного профиля. Их показатель составил 88,3%. Связано это в первую очередь с падением спроса на рынке грузового транспорта», – пояснила Кропотова.

В мае рынок большегрузов просел на 18%. Комментируя данный факт, генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин отметил, что при сохранении тенденции отрасль может оказаться в критической ситуации, сопоставимой с кризисом 2008 года.

Вместе с тем другие секторы экономики Автограда показали рост промышленного индекса. Так, строительная индустрия завершила полугодие с индексом 116,4%, сфера производства электрооборудования – 114,2%, предприятия по выпуску резиновых и пластмассовых изделий показали рост в 108,2%.

За шесть месяцев текущего года объем отгруженных товаров в Автограде составил 157,2 млрд рублей.

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