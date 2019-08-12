Капремонт казанских многоэтажек завершен почти на 73%

(Казань, 12 августа, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Капитальный ремонт многоквартирных домов в Казани завершен почти на 73%. Об этом сообщил председатель городского Комитета жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Анисимов на деловом понедельнике в мэрии столицы Татарстана.

«На сегодня в Казани физический объем ремонтных работ выполнен без малого на 73%, – сказал докладчик. – В сравнении с прошлым годом на 14 августа процент физического выполнения составлял 38%».

За 2019 год в Казани планируют отремонтировать 243 многоквартирных дома, девять из которых попали в программу благодаря сэкономленным в прошлом году средствам. Поскольку эти здания остро нуждались в восстановлении и реконструкции, по ним уже заключены договоры с подрядчиками. Всего на капремонт в этом году выделено около 1,8 млрд рублей.

Замена лифтового оборудования идет опережающими темпами по сравнению с прошлым годом – она полностью выполнена на 42 объектах из 51. В прошлом году к началу августа лифты поменяли только в одном доме из-за позднего проведения аукционов и проблем с поставкой оборудования.

В этом году завершается трехлетняя программа капремонта, на которую было потрачено почти 5 млрд рублей. За это время ремонт проведен в 769 многоквартирных домах столицы РТ.

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