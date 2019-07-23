(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). В сельских школах Заинского района ремонт выполнен на 50%, а в некоторых образовательных учреждениях близится к концу, предает «Заинск-информ».



Директор школы села Нижнее Бишево Сергей Иванов рассказал, что в текущем году их учебному заведению исполнилось 45 лет – это кирпичному зданию, а до этого здесь была деревянная школа, построенная в 1880 году. К 45-летию учреждение получило подарок: в здании проводится ремонт на трех объектах – в спортзале, столовой и обновляется система отопления. Средства в объеме 2 млн рублей поступили из муниципального бюджета.



После перепланировки столовой в школе кухня от места приема пищи отделена перегородкой. По зонам разделена и кухня: в одном месте готовятся обеды и завтраки для школьников, в другом же – пища для воспитанников детсада. На стенах и полах появилась новая плитка, кроме того, также заменили системы водоснабжения и водоотведения.



Обновился и спортивный зал – стены выкрашены в светло-желтый цвет. В планах строителей завершить работы в спортзале к концу июля, в столовой и по отоплению – в начале августа.

Активно ведется ремонт школы села Кадырово и детсада в селе Аксарино. Директор кадыровской школы Эльвира Цыганова рассказала, что в их учебном заведении по федеральному проекту делают ремонт в четырех, в них же появится и новое оборудование. На эти цели выделено из республиканского бюджета выделено более 600 тыс. рублей и 160 тыс. – из районного бюджета. На данный момент на эти средства ведется косметический ремонт и работы по замене электропроводки, а в классе технологии обновят освещение. Допсредства выделены из бюджета муниципалитета – более 1 млн рублей пойдут на ремонт столовой и установку светильников.



Преобразится и аксаринский детский сад, который находится под одной крышей со школой. Здесь планируют сделать игровую комнату, столовую, санузел, складские помещения, частично заменить окна на пластиковые. На эти цели из республиканского и муниципального бюджеты выделено более 1 млн рублей.

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