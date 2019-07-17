Мамадыш готовится принять эстафету флага WorldSkills 2019

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). Символ чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills прибудет в Мамадыш 20 июля. В этот день в районе пройдет большой юбилейный фестиваль «Питрау», пишет газета «Нократ».



Флагоносцев будут встречать в селе Зюри, на майдане в 20.30.



Мероприятие состоится при участии главы района Анатолия Иванова, который примет из их рук символ WorldSkills Kazan 2019. Торжественную встречу проведут на эстрадной сцене.



Эстафета стартовала в 2017 году в Сочи. С этого времени флаг уже успел посетить двадцать стран мира, где также прошли мировые чемпионаты профессионального мастерства, МКС и большую часть российского маршрута.



Финальной точкой эстафеты станет Казань.

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