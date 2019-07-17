Татар-информ

17 июля 2019, 15:58

Общество

Мамадыш готовится принять эстафету флага WorldSkills 2019

Рекомендуем

Общество

Мамадыш готовится принять эстафету флага WorldSkills 2019

В день прибытия флагоносцев в Мамадышском районе пройдет большой юбилейный фестиваль Питрау.

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). Символ чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills прибудет в Мамадыш 20 июля. В этот день в районе пройдет большой юбилейный фестиваль «Питрау», пишет газета «Нократ».

Флагоносцев будут встречать в селе Зюри, на майдане в 20.30.

Мероприятие состоится при участии главы района Анатолия Иванова, который примет из их рук символ WorldSkills Kazan 2019. Торжественную встречу проведут на эстрадной сцене.

Эстафета стартовала в 2017 году в Сочи. С этого времени флаг уже успел посетить двадцать стран мира, где также прошли мировые чемпионаты профессионального мастерства, МКС и большую часть российского маршрута.

Финальной точкой эстафеты станет Казань.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Родители могут узнать о состоянии детей, отравившихся в крымском лагере «Лучистый», по горячей линии
Новости дня
17:34
Дети из Иркутска могли заразиться в лагере «Лучистый» при пересменке с ребятами из Татарстана

Министр молодежи РТ свяжется с коллегами из Иркутской области, чтобы узнать о состоянии здоровья юных сибиряков.

17:24
Роспотребнадзор Татарстана: На отдыхе за рубежом важно соблюдение правил личной гигиены

Распространенными заболеваниями, которыми можно заразиться во время отдыха за границей, являются малярия, гепатит А, брюшной тиф и корь.

17:12
Фарид Мухаметшин предложил создавать совместные производства в Беларуси и Татарстане

Глава парламента принимает участие в работе VI Форума регионов России и Беларуси в Санкт-Петербурге.

17:06
Медик об отравившихся в Крыму детях из Татарстана: Обычно за два дня болезнь проходит

Норовирус, который стал причиной отравления маленьких татарстанцев, не представляет большой опасности.

17:03
Задержан экс-председатель казанского ТСЖ «Азино-1» Вячеслав Шелуханов

Суд отправил Шелуханова под домашний арест до 9 сентября.

16:54
Родители могут узнать о состоянии детей, отравившихся в крымском лагере «Лучистый», по горячей линии

На вопросы о состоянии детей из Татарстана ответит директор республиканского центра «Черноморец» Евгений Ветров, который сейчас находится в Евпатории.

16:51
Житель Елабуги устроил в своей захламленной квартире пожар, из-за чего пришлось спасаться соседям

Огонь вспыхнул сегодня утром в однокомнатной квартире на первом этаже дома № 5 по проспекту Мира.

16:50
Ряды УНИКСа пополнил греческий разыгрывающий

Ранее состав казанцев пополнили защитники Дмитрий Узинский, Валерий Лиходей, Хаукур Палссон и центровой Алекс Тайес.

16:38
Фаттахов вылетит в Крым, чтобы узнать о состоянии детей, отравившихся в лагере «Лучистый»

Более 40 детей из Татарстана, отдыхавших в крымском детском лагере «Лучистый», госпитализированы с признаками пищевого отравления.

16:30
В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о фестивале кряшенской культуры «Питрау»

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

16:28
Первый вице-президент Федерации синхронного плавания РТ стала самой титулованной синхронисткой

Светлана Ромашина завоевала 20 медалей на чемпионатах мира.

16:22
Поучаствовать в обсуждении генплана Казани смогут только имеющие прописку и владельцы недвижимости

Исполком Казани 18 июля опубликует доработанный генплан, обсудить его в Интернете можно будет с 29 июля по 1 августа.

16:12
Биопластик, сельхозтехника и металлоконструкции: ОЭЗ «Алабуга» одобрила проекты на 16 млрд рублей

Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в заседании наблюдательного совета ОЭЗ «Алабуга».

16:08
Музафарова предложила учитывать потребность в помещениях для МФЦ при возведении жилкомплексов в РТ

В республике насчитывается 57 офисов МФЦ, десять из которых расположены в Казани.

15:59
Медикам удалось спасти ногу мужчине, которую оторвало в результате ДТП у Миллениума в Казани

Накануне днем на проспекте Амирхана в водителя легковушки, который вышел к своему заглохнувшему авто, влетел внедорожник.

15:58
Мамадыш готовится принять эстафету флага WorldSkills 2019

В день прибытия флагоносцев в Мамадышском районе пройдет большой юбилейный фестиваль Питрау.

15:49
Скрываясь от полиции в Казани, житель Марий Эл воровал велосипеды и авто

25-летний ранее судимый мужчина свою вину полностью признал и рассказал, что сдавал похищенное в ломбард.

15:34
Челнинка стала лауреатом общероссийского конкурса «Молодые дарования России»

В 2018 году пианист Денис Мацуев вручил Марии Цапковой диплом стипендиата Межрегионального благотворительного фонда «Новые имена».

15:24
«ТАИФ» и компания из Италии планируют запустить завод биопластика в «Алабуге» в 2021 году

В проект инвестируют около 10 млрд рублей.

15:20
ВСК и «Европлан» запускают новый совместный страховой продукт «Страхование платежей»

Продукт позволяет клиентам «Европлана» возместить потери в случае утраты лизингового автомобиля.

15:08
Замруководителя Роспотребнадзора: Фотографироваться с экзотическими животными на отдыхе опасно

Животные могут передать человеку туберкулез, ВИЧ, дизентерию, сальмонеллез, птицы — орнитоз.

14:56
Гендиректор Росатома: Из Татарстана пойдут технологические цепочки в Москву и Московскую область

В Татарстане госкорпорация «Росатом» подписала контракт на приобретение 50-процентной доли завода «ЗаряД».

14:44
В Казани в 2019 году зарегистрировали четыре случая заражения лихорадкой Денге

На сегодняшний день в Малайзии объявлена эпидемия лихорадки Денге, высокая вероятность заражения во Вьетнаме, Сингапуре и ряде других стран.

14:40
Минниханов открыл в «Алабуге» завод строительной химии за 650 млн рублей

Мощность завода Boerner — 10 тыс. тонн готовой продукции в год.

14:32
Десятый по счету МФЦ в Казани открылся в жилом комплексе «Салават Купере»

Предполагается, что в новом офисе «Мои документы» в день будут обслуживать до 150 человек.

События