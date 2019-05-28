Открывается онлайн-продажа билетов на церемонии открытия и закрытия WorldSkills Kazan 2019

(Казань, 28 мая, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Онлайн-продажа билетов на церемонии открытия и закрытия мирового чемпионата WorldSkills, который пройдет в Казани, стартует 30 мая. Ближе к проведению чемпионата билеты поступят и в кассы города. Об этом заявил сегодня на брифинге в Кабмине РТ гендиректор Центра развития профессиональных компетенций, руководитель проекта WorldSkills Kazan 2019 Эмиль Губайдуллин.

«30 мая стартуют онлайн-продажи билетов на церемонии открытия и закрытия, которые состоятся 22 и 27 августа соответственно на стадионе "Казань Арена". Каждый желающий сможет приобрести билет на уникальное мероприятие», – рассказал спикер.

Губайдуллин напомнил, что над церемониями работает продюсерский центр Игоря Крутого. «Эта команда уже хорошо знакома нам по церемониям Универсиады и чемпионата мира по водным видам спорта. Уверен, что это будет красивое красочное шоу, которое позволит всему миру, а церемонии будут идти в прямой трансляции, узнать побольше о возрождении и развитии рабочих профессий», – отметил он.

«Ближе к чемпионату билеты поступят и в кассы города, о чем мы сообщим дополнительно», – заключил спикер.

Мировой чемпионат WorldSkills Kazan 2019 пройдет в столице Татарстана с 22 по 27 августа. В нем примут участие около 1,5 тыс. конкурсантов из 69 стран, они будут состязаться в 56 компетенциях.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что стоимость билетов на церемонии открытия и закрытия мирового чемпионата по профессиональному мастерству будет варьироваться от 300 до 1,5 тыс. рублей. Билеты можно будет приобрести на официальном сайте worldskills2019.com.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.