Фарид Мухаметшин: После выборов в Госсовет парламент обновится на 30 – 40%

(Казань, 25 мая, «Татар-информ», Диана Авакян). После выборов в Госсовет Татарстана парламент республики обновится на 30 — 40%. Об этом заявил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин в интервью гендиректору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину для ИА «Татар-информ».
«На 30 — 40% парламент обновляется на каждых выборах. Полагаю, что такое обновление можно ожидать и в этом году», — отметил он.
Власти республики готовы к выборам 9 сентября, подчеркнул спикер. Он выразил уверенность, что жители РТ примут в них активное участие. «У нас в республике политкультура и активность высокие. Ответственность избирателей высокая, явка хорошая. Я бы очень хотел, чтобы при хорошей явке был сформирован новый парламент шестого созыва, который бы ответственно служил жителям нашей республики», — заявил Фарид Мухаметшин.
Кроме того, собеседник агентства выразил надежду, что в парламент вновь будут избраны «самые достойные, подготовленные, понимающие важность этих структур люди, небезразличные в целом к положению дел татарстанцев».
«Не сомневаюсь, что так и будет», — подытожил Председатель Госсовета РТ.
Видеоверсию интервью можно будет увидеть на канале ИА «Татар-информ» в YouTube.
Телевизионный вариант беседы в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» зрители смогут посмотреть на телеканале «Татарстан 24» в субботу в 18.30 и в воскресенье в 13.30.