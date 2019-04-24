Четыре команды из Татарстана пробились в финал Всероссийских соревнований по регби-7

(Казань, 24 апреля, «Татар-информ»). Четыре команды из Татарстана стали победителями и призерами прошедшего в Ульяновске чемпионата Приволжского федерального округа по регби-7 среди вузов, сообщает пресс-служба Федерации регби РТ.

В мужском турнире команда Казанского государственного аграрного университета стала второй, уступив команде Пермского государственного научно-исследовательского университета. Третье же место заняли представители Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма.

В женском турнире победу одержала команда той же Поволжской академии. Второе место – у представительниц КГМУ. Третьими стали хозяйки турнира – студентки из Ульяновска.

Все четыре татарстанские команды теперь примут участие в финале Всероссийских соревнований по регби-7, который состоится в Санкт-Петербурге. По его итогам будут сформированы сборные команды России для участия в XXX Всемирной летней универсиаде 2019 года в Неаполе.

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