Татар-информ

4 декабря 2018, 10:34

Общество

Александр Гудков из «Вечернего Урганта» станет послом WorldSkills Kazan 2019

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Общество

Александр Гудков из «Вечернего Урганта» станет послом WorldSkills Kazan 2019

Фото: Ильнар Тухбатов/архив

Телеведущий войдет в команду послов, к которой уже присоединились рэпер L’One и руководитель «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин.

(Казань, 4 декабря, «Татар-информ»). Шоумен Александр Гудков войдет в команду послов мирового чемпионата рабочих профессий WorldSkills Kazan 2019, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета чемпионата.

«В Москве на Международном форуме добровольцев состоится церемония посвящения в послы WorldSkills Kazan 2019 Александра Гудкова — российского телеведущего, актера, шоумена и сценариста», — сообщает пресс-служба.

Послами чемпионата рабочих профессий уже стали известный ресторатор и телеведущий реалити-шоу «МастерШеф» Аркадий Новиков; семикратный победитель «Ралли Дакар» и руководитель гоночной команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин; рэп-исполнитель и резидент лейбла Black Star L’One.

Александр Гудков стал известен в качестве капитана команды КВН «Федор Двинятин». Новая волна популярности накрыла Гудкова, когда он стал участником шоу «Вечерний Ургант». Комик также основал студию, которая снимает видеоклипы. Например, Гудков стал соавтором вирусного клипа Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий».

В Казани чемпионат WorldSkills пройдет с 22 по 27 августа 2019 года. Это важнейшее событие в области повышения профессиональной подготовки и совершенствования мастерства. Участниками мирового чемпионата станут свыше 1600 человек из более чем 60 стран.

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