Газопровод «Северный поток — 2» протяженностью почти 1,2 тыс. км будет проходит по Балтийскому морю.

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). Сенатор-республиканец Джон Баррассо представил законопроект, предусматривающий санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2» из России в Германию, сообщает «Интерфакс».

В законопроекте говорится, что он призван повысить энергетическую безопасность стран Североатлантического союза благодаря предоставленным американским энергоресурсам.

Газопровод «Северный поток — 2» протяженностью почти 1,2 тыс. км будет проходит по Балтийскому морю и соединит российских поставщиком с европейскими потребителями.

Ранее сообщалось, что американский Президент Дональд Трамп признал право Германии строить «Северный поток — 2».