На набережной Лаишева стартовала парусная регата «Камское море-2018»

Фото: пресс-служба Лаишевского района РТ.
(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). Сегодня, 15 июля, на набережной города Лаишево состоялось торжественная церемония открытия VI всероссийских соревнований по парусному спорту «Камское море-2018», сообщает пресс-служба администрации Лаишевского района РТ.
В парусной регате, которая будет длиться три дня, примут участие более ста спортсменов из десяти городов. Они разыграют 19 комплектов медалей в классах «420», «Лазер радиал», «Луч радиал», «Луч», «Лазер 4.7», «Кадет», «Оптимист», «Луч мини» и «Зум-8».
Гонки до 18 июля будет начинаться в зависимости от погодных условий, ориентировочно – в 12 часов по Москве.
В день открытия соревнований на набережной города прошел фестиваль ухи. Также состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Всероссийской федерацией парусного спорта, Национальной парусной лигой и Министерством по делам молодежи и спорта РТ, Федерацией парусного спорта РТ с целью дальнейшего развития парусного спорта в республике.
В церемонии открытия приняли участие президент Всероссийской федерации парусного спорта Владимир Силкин, министр промышленности и торговли РТ – председатель попечительского совета Федерации парусного спорта РТ Альберт Каримов, первый заместитель министра по делам молодежи и спорта РТ Халил Шайхутдинов, генеральный директор Национальной парусной лиги Игорь Игнатов и глава Лаишевского района республики Михаил Афанасьев.
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