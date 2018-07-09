ФИФА назвала сборную России лучшей по игре в защите на ЧМ-2018

На счету россиян 259 сейвов, отборов и выносов.

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Сборная России стала лучшей командой по игре в обороне на прошедших матчах чемпионата мира по футболу, сообщает пресс-служба ФИФА.

Российская национальная команда сделала больше всех оборонительных действий: на счету россиян 259 сейвов, отборов и выносов.

Лучше всех в атаке играет сборная Бразилии, совершив 292 атаки. Успешными передачами отметилась испанская команда, сделавшая 3120 пасов. Наиболее результативными ФИФА называет бельгийцев, на счету которых 14 забитых мячей.

Российский полузащитник Роман Зобнин пробежал больше всех футболистов ЧМ: его пробег за пять матчей — 62 км. Самым бьющим футболистом чемпионата стал Неймар (27 ударов по воротам), пасующим — Серхио Рамос (485 точных передач). Больше всех сейвов на счету мексиканского вратаря Гильмеро Очоа.

Статистика собрана за 60 прошедших матчей турнира.