Депутата и владельцев «Кота и пса» судят после того, как девочку загрызли собаки

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В Зеленодольском городском суде Казани стартовал судебный процесс по делу о нападении собак на ребенка. Трагедия произошла 28 ноября 2025 года на остановке в СНТ «Здоровье» в Васильево. Девятилетняя девочка скончалась спустя три недели в больнице.

На скамье подсудимых оказались сотрудники приюта «Кот и пес» Альберт Галиев и Максим Иванов – они осуществляли контакт по программе отлова, стерилизации и вакцинации бездомных собак. Следствие считает, что они виноваты в смерти ребенка, поскольку вовремя не отловили собак в СНТ, где произошло нападение на девочку.

Также среди обвиняемых депутат Айшинского сельского поселения Нияз Мингазов. По версии следствия, занимая должность руководителя департамента ЖКХ и осознавая, что фонд «Кот и Пес» не способен выполнить взятые обязательства, Мингазов все равно заключил с ним контракт почти на 5,3 млн рублей.

Всех троих обвинили в халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Для поддержки сотрудников приюта в суд пришли многочисленные зоозащитники.