Мама девочки, которую загрызли собаки в РТ, просит строго наказать виновных

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Мать девочки, которую насмерть загрызли собаки в Васильево, рассказала, что хочет самого строгого наказания виновным в гибели ее дочери.

Напомним, что 28 ноября 2025 года 9-летняя девочка возвращалась домой в СНТ «Здоровье», в поселке Васильево. В этот момент на нее набросились около десяти собак. Ребенок получил множественные укусы головы, тела, рук и ног. Спустя три недели девочка скончалась в больнице.

Вскоре были задержаны сотрудники приюта «Кот и пес» Альберт Галиев и Максим Иванов – они осуществляли контакт по программе отлова, стерилизации и вакцинации бездомных собак. Следствие считает, что они виноваты в смерти ребенка, поскольку вовремя не отловили собак в СНТ, где произошло нападение на девочку.

«Я считаю, что в смерти моей дочери виноваты те, кто сейчас находится на скамье подсудимых. Они виноваты в халатности и бездушности. Я бы хотела для них самого строгого наказания», – рассказала Анастасия Закамская.

Она поделилась, что за некоторое время до трагедии пыталась поговорить с теми, кто подкармливал собак в их СНТ, и убедить их не делать этого.

«Это делали местные жители и волонтеры. Приезжала женщина, кажется ее зовут Лейсан, но она просто показывала мне нецензурные жесты и уезжала. После трагедии я больше ее не видела. Собак, насколько я знаю, больше никто не подкармливает, но они там гуляют до сих пор», – добавила мать убитой девочки.

Анастасия Закамская рассказала, что ее вторая семилетняя дочь после случившегося очень боится собак.

«Она даже домашних собак стала бояться, даже знакомых собак. Она уже взрослая и все понимает», – отметила она.