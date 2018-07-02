В Сети появился трейлер хоррора «Лето 84»

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). На портале Fancy Journal 2 июля появился трейлер хоррора «Лето 84». Создателями фильма выступили сразу три режиссера – Франсуа Симар, Анук Висселль и Йоанн-Карл Висселль.
По сюжету фильма группа подростков, обуреваемых типичными подростковыми страстями, следит за полицейским. Главные персонажи подозревают его в серии убийств. Постепенно их расследование становится все более опасным.
Главные роли в ленте исполнили молодые актеры Грэм Верчир, известный по сериалу «Хороший доктор», Джуда Льюис («Разрушение»), Калеб Эмери, Кори Грютер-Эндрю и другие. По своей стилистике фильм стал продолжением сериала «Очень странные дела».
Премьера киноленты состоялась в январе этого года в рамках кинофестиваля «Сандэнс».
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