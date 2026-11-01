Русский язык ввели в программу колледжей Центрально-Африканской Республики

Русский язык в начале октября указом Межправительственной комиссии между РФ и Центрально-Африканской Республикой был включен в программу обучения колледжей республики. Об этом в интервью ТАСС сообщил президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера.

Туадера уточнил, что в рамках пилотного проекта предмет будут преподавать с шестого класса в трех учебных заведениях. Россия уже передала республике большое количество школьных учебников.

Президент напомнил, что русский язык является обязательным предметом в университетах ЦАР с 2022 года. Его изучают на протяжении всего периода обучения – с первого курса бакалавриата до магистратуры, что открывает студентам доступ к российским образовательным программам и научной литературе.