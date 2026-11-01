news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 1 ноября 2026 17:32

Русский язык ввели в программу колледжей Центрально-Африканской Республики

Читайте нас в

Русский язык в начале октября указом Межправительственной комиссии между РФ и Центрально-Африканской Республикой был включен в программу обучения колледжей республики. Об этом в интервью ТАСС сообщил президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера.

Туадера уточнил, что в рамках пилотного проекта предмет будут преподавать с шестого класса в трех учебных заведениях. Россия уже передала республике большое количество школьных учебников.

Президент напомнил, что русский язык является обязательным предметом в университетах ЦАР с 2022 года. Его изучают на протяжении всего периода обучения – с первого курса бакалавриата до магистратуры, что открывает студентам доступ к российским образовательным программам и научной литературе.

#цар #африка #русский язык
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Фотоловушка сняла медведя с противотанковой миной в зубах

Фотоловушка сняла медведя с противотанковой миной в зубах

31 октября 2026

Собчак назвала бессмысленным запрет на въезд в Латвию ей и Богомолову

31 октября 2026
Новости партнеров