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Общество 29 октября 2026 13:49

Студент из Мамадыша выступит на чемпионате «Абилимпикс» в Москве

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Студент из Мамадыша выступит на чемпионате «Абилимпикс» в Москве
Фото предоставлено&nbsp;Гульназ Кадировой
Студент Мамадышского политехнического колледжа Данил Минькин представит Татарстан на национальном чемпионате профессионального мастерства «Абилимпикс» в компетенции «Ремонт и обслуживание автомобилей». Об этом сообщили в учебном заведении.

Минькин обучается в группе 41 ТОИР. Он окончил Красногорскую школу и первоначально планировал освоить профессию сварщика, однако в итоге выбрал направление технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств.

К участию в чемпионате студент готовился под руководством эксперта-наставника, куратора Гаделя Файзулина, который сопровождает его в поездке. После встречи в Казани делегация направится в Москву.

В колледже отметили профессиональную собранность, ответственность и умение Минькина сосредоточиться на поставленной задаче. Заместитель директора учебного заведения Динар Хакимов считает участие в национальном чемпионате значимым достижением, подтверждающим уровень подготовки студента и его готовность конкурировать с сильнейшими участниками страны.

В этом году чемпионат «Абилимпикс» объединяет около 900 участников, которые продемонстрируют свои навыки в 50 востребованных компетенциях. Девиз соревнований – «Каждая победа начинается с мечты».

Перед отъездом Данила поддержали преподаватели и студенты колледжа. Они пожелали ему успешного выступления и достойного результата.

Чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» проводится в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети».

В октябре 2025 года Президент России Владимир Путин в приветствии участникам национального чемпионата отметил, что движение помогает людям с ограниченными возможностями здоровья раскрывать таланты, получать новые компетенции и находить интересную работу.

#абилимпикс
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