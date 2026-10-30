Скрытая на 20 лет: в Казани восстановили мозаику «Посадим сады!» на ДК химиков

В Казани восстановили мозаику «Посадим сады!», более 20 лет скрытую под облицовкой ДК химиков. Как искали советскую смальту нужных оттенков, почему волонтеры выстраивались в очередь и каким станет дворец после реконструкции – в материале «Татар-информа».





Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Под облицовкой сохранилось 80% мозаики

В Казани завершили восстановление мозаичного панно «Посадим сады!» на фасаде ДК химиков. Композицию 1969 года, более двадцати лет скрытую под облицовкой здания, восстановили реставраторы совместно с волонтерами движения «Том Сойер Фест». Для воссоздания утраченных фрагментов мастерам пришлось разыскивать смальту советского производства по всей стране. Результаты работы представили журналистам во время экскурсии по территории реконструируемого дворца.

Как отметил министр по делам молодежи Татарстана Азат Кадыров, восстановить историческое панно удалось благодаря совместным усилиям активистов движения «Том Сойер Фест», партнеров, спонсоров и мэрии Казани. Работы провели в сравнительно короткие сроки.

По его словам, под облицовкой здания сохранилось около 80% первоначальной композиции. Это значительно облегчило работу специалистов, которым предстояло воссоздать утраченные фрагменты и максимально точно подобрать исторические оттенки смальты.

Олеся Балтусова Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Самым сложным оказался поиск зеленой смальты

Мозаика создана казанскими художниками Сергеем Бубенновым и Виктором Федоровым, стоявшими у истоков монументально-декоративного искусства города. Как пояснила помощник Раиса Татарстана Олеся Балтусова, композиция изображает взрослого и ребенка и символизирует преемственность поколений.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Советский модернизм прекрасен тем, что эти мозаичные панно с нами разговаривают, к чему-то призывают. Например, эта мозаика называется «Посадим сады!». Искусствоведы описывают ее как призыв к преемственности поколений. Здесь мы видим взрослого человека и ребенка: один словно передает другому по наследству сад, в котором нам всем предстоит жить», – отметила она.

Восстановление потребовало не только кропотливой работы, но и поиска материалов. Панно площадью 242,5 кв. метра состоит из 53,2 тыс. элементов, выполненных из смальты, керамической плитки и натурального камня. Одной из главных сложностей реставрации стал подбор смальты нужных исторических оттенков.

Фото: © Александра Давыдова / «Татар-информ»

«Было очень сложно подобрать цвета, потому что за десятилетия меняются технологии и пигменты. Самым проблемным оказался зеленый цвет: современные пигменты совсем не похожи на те, что использовались раньше. Со всего бывшего Советского Союза мне присылали образцы смальты. В итоге мы нашли старых мастеров, которые поделились с нами своими запасами», – рассказал реставратор, член Союза художников России Сергей Кудрявцев.

Особое внимание специалисты уделили долговечности панно. Поверхность укрепили и обработали защитными составами, а над композицией установили отлив. Раньше стекавшая по фасаду вода приводила к разрушению верхних участков мозаики.

Фото: Михаил Захаров / «Татар-информ»

Желающих помочь было столько, что пришлось составить лист ожидания

К работам присоединились волонтеры «Том Сойер Феста». Прежде чем приступить к восстановлению, они проходили специальную подготовку, учились подбирать и укладывать смальту. На высоте работали профессиональные реставраторы, добровольцам доверили нижние участки, наиболее пострадавшие от креплений прежней облицовки.

«Это сложный, кропотливый труд, который требует терпения и аккуратности. Мы несколько раз проводили учебные дни, когда волонтеры тренировались, набивали руку. Потом наш координатор отбирала самых умелых, и они уже приступали к восстановлению. Я сама тоже участвовала в работе, выкладывала зеленые кусочки смальты. Было очень приятно видеть, сколько хороших людей пришло помочь», – поделилась Балтусова.

Анастасия Гизатова Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Интерес к проекту оказался настолько высоким, что организаторам пришлось ограничивать число участников. По словам координатора волонтеров Анастасии Гизатовой, за время реставрации к работам привлекли порядка ста добровольцев, а в листе ожидания одновременно находились около 30 человек.

«У нас был большой лист ожидания из тридцати человек, которые говорили, что готовы прийти в любой момент. Приходили люди, для которых это место связано с личными воспоминаниями. Кто-то гулял здесь с бабушкой, кто-то убегал с уроков и прятался от учителя физкультуры, кто-то назначал первое свидание, а теперь они гуляют здесь уже со своими детьми. Одна пара волонтеров даже захотела отметить годовщину свадьбы, работая над нашей мозаикой. Мы, честно говоря, не ожидали такого ажиотажа со стороны казанцев», – поделилась Гизатова.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Обновленный дворец планируют открыть в феврале 2027 года

Восстановление мозаики стало частью масштабной реконструкции ДК химиков, который в следующем году превратится в главную молодежную резиденцию Татарстана. После осмотра панно журналистам показали обновленные фасады и благоустроенную территорию.

Как рассказала представитель команды молодежных центров Татарстана Кадрия Бугрова, зданию возвращают первоначальный архитектурный облик. Поликарбонатную облицовку, установленную в 2005 году, демонтировали, а историческое остекление восстанавливают по архивным фотографиям.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Изменится и пространство вокруг дворца. Перед главным входом вместо автомобильной парковки появится пешеходная площадь. При этом без парковочных мест посетители не останутся. Стоянку с обратной стороны здания сохранят, пользоваться ею можно будет бесплатно. Кроме того, вдоль проспекта Ямашева оборудовали дополнительные парковочные карманы. Как пояснила Бугрова, это особенно важно, поскольку после реконструкции во дворце будет работать зал более чем на 500 мест.

Во внутреннем дворе обустроят площадку для кинопоказов и камерных мероприятий, откроют кафе. Также предусмотрен отдельный вход со стороны парка. Команда проекта рассчитывает совместно с городом решить вопрос о демонтаже забора, отделяющего территорию дворца от парка. Это позволит жителям свободно перемещаться между двумя пространствами, не обходя здание.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Нам очень хочется, чтобы наше пространство и вся молодежная резиденция существовали вместе с парком. Здесь большая территория, и мы хотим сделать ее максимально открытой для жителей. Не хочется отделяться заборами, создавать какие-то ограничивающие барьеры. Мы стараемся сделать все так, чтобы людям было комфортно гулять, приходить сюда на мероприятия и просто проводить время», – пояснила Бугрова.

После реконструкции здесь разместятся молодежные объединения, творческие студии и пространства для развития креативных индустрий.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Уверен, это место станет точкой притяжения, куда молодежь будет приходить с удовольствием, играть в театре, выступать в КВН, писать музыку, петь, показывать свои творческие способности. Надеюсь, здесь же прозвучит гимн молодежи, конкурс на создание которого мы уже объявили», – подчеркнул Кадыров.

Открытие обновленного Дворца молодежи предварительно намечено на февраль 2027 года. При этом восстановленное мозаичное панно уже можно увидеть на фасаде здания.