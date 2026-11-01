Финляндия планирует запретить въезд российским спортсменам в 2027 году

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» ​

Министерство иностранных дел Финляндии намерено запретить российским спортсменам въезд в страну для участия в соревнованиях в 2027 году, заявила глава ведомства Элина Валтонен.

По ее словам, атлеты из России не будут желанными гостями в республике в следующем году. Хельсинки планирует придерживаться этой политики до завершения специальной военной операции, подчеркнула дипломат. Заявление Валтонен она опубликовала на своей странице в соцсетях.

Глава финского МИДа также сообщила, что обратилась к коллегам из стран Евросоюза с инициативой ввести общие ограничения на въезд для всех российских спортсменов на территорию Шенгенской зоны.

Конкретные турниры 2027 года, которых коснется запрет, министр не назвала. При этом известно, что в марте в Тампере должен состояться чемпионат мира по фигурному катанию. Кроме того, Финляндия входит в число организаторов женского чемпионата Европы по баскетболу, запланированного на 2027 год.