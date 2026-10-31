В 2027 году в Татарстане построят 13 современных спортивных площадок

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарстане в следующем, 2027 году в рамках реализации государственной программы «Спорт России» планируется установить десять площадок ГТО и три «умные» спортивные площадки. Об этом сообщили в пресс‑службе Министерства спорта РТ.

«Реализация программы „Спорт России“ – важное направление в развитии спортивной отрасли республики, так как она направлена на качественное улучшение жизни наших жителей, а именно на доступность спорта. Республика Татарстан была и остается одним из регионов-лидеров по достижению ключевого показателя программы. Эта работа будет вестись и дальше», – заявил министр спорта РТ Владимир Леонов.

Ключевая цель программы – увеличить к 2030 году долю граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, до 70 %.

Развитие спортивной инфраструктуры в республике идет системно. В текущем году по программе завершено строительство Центра развития футбола в Казани. Продолжается возведение модульного бассейна в Лениногорске, который планируют ввести в эксплуатацию до конца 2026 года.

Дополнительно по федеральной программе «Бизнес спринт (Я выбираю спорт)» в Казани и Зеленодольске построены два физкультурно‑оздоровительных комплекса «Центр спорта ФИЗРА» с применением механизма государственно‑частного партнерства.

Для поддержки спорта в малых населенных пунктах Татарстана по программе «Земский тренер» в 2026 году привлекли 42 специалиста. В 2027 году работа будет продолжена в том же объеме. Кроме того, на приобретение инвентаря для спортивных школ в следующем году будет выделено более 40 млн рублей. Это позволит создать условия для эффективного тренировочного процесса и безопасных занятий.

Видео: пресс-служба Минспорта РТ.