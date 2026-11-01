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Экономика 1 ноября 2026 18:14

ОПЕК+ сохранил показатели добычи нефти на декабрь без изменений – Reuters

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Страны ОПЕК+ договорились сохранить показатели добычи нефти на декабрь без изменений. Это решение соответствует ожиданиям, что корректировок политики по добыче не будет до 2027 года, передает Reuters со ссылкой на три анонимных источника.

Сегодня на встрече участвовали семь ключевых членов организации – Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Кувейт, Алжир, Казахстан и Оман. Она состоялась на фоне активизации экспорта стран Персидского залива, нарушенного из-за войны против Ирана. Большинство из перечисленных стран все еще добывают нефть ниже целевых показателей.

#опек плюс
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