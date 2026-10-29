Школьник Казани вошел в сборную РФ для участия в олимпиаде ARBIChO в Узбекистане

Учащийся казанского лицея №131 Ибрагим Шайхутдинов вошел в сборную России для участия в олимпиаде ARBIChO-2026 в Узбекистане. Международная олимпиада по химии имени Абу Райхана Бируни пройдет с 3 по 10 ноября в городе Нукус, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«Ранее Ибрагим Шайхутдинов стал победителем заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по химии, который проходил в образовательном центре „Сириус“», – отметили в министерстве.

В этом году в турнире участвуют представители около 20 стран. Помимо команды Узбекистана, принимающей стороны, заявлены сборные России, Казахстана, Индии, Китая, Турции, Азербайджана, Вьетнама и других стран.

Олимпиада имени Абу Райхана Бируни – одно из наиболее авторитетных международных состязаний по химии для школьников. По уровню сложности и формату она приравнивается к Международной химической олимпиаде (IChO) и включает как теоретический, так и практический туры.