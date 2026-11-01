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Политика 1 ноября 2026 19:01

Во Франции во время протестов сожгли чучело Макрона

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В коммуне Гап на юго-востоке Франции протестующие сожгли чучело, изображающее президента Эммануэля Макрона. По данным издания Marseillaise, фигуру прикрепили к тележке из продуктового магазина и установили на ней табличку с надписью «Не покойся с миром».

Согласно полученной информации, в акции участвовали не менее 100 человек – они водили вокруг чучела хоровод.

Напомним, третью неделю подряд во Франции проходят общенациональные протесты. Представители профсоюзов, сторонники движения «желтых жилетов», студенты и школьники выступают против повышения стоимости жизни и ситуации в сфере образования.

#Франция #Эммануэль Макрон
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