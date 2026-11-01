Ушаков заявил о готовности Путина к разговору с Зеленским

Владимир Путин вряд ли отказался бы ответить на звонок Владимира Зеленского, заявил помощник Президента РФ Юрий Ушаков в разговоре с автором информационной службы «Вести» Павлом Зарубиным.

Ушаков отметил, что глава киевского режима передает сигналы о готовности к общению через различные источники. Если это действительно так, Зеленский всегда может приехать в Москву, напомнил помощник президента, заключив, что раз тот хочет переговорить, пусть приезжает.

Ранее в Осло прошла встреча с участием Зеленского, президента Финляндии Александра Стубба, премьера Норвегии Йонаса Гара Стере и спецпосланника Президента США Стива Уиткоффа.