В Бугульме открылась историческая выставка о развитии ремесел и торговли

Передвижная историческая выставка «От ремесла к империи» открылась в Доме техники в Бугульме. Экспозиция знакомит посетителей с развитием ремесел и торговли на территории современного Татарстана от Волжской Булгарии до становления Российской империи. Об этом сообщили организаторы проекта.

Выставку подготовил Военно-исторический клуб «Цитадель» из Казани при поддержке Фонда президентских грантов. В экспозиции представлены копии археологических находок, предметы быта, посуда, монеты, образцы оружия, макеты торговых кораблей, инструменты и оборудование.

Также посетители могут увидеть реконструкции купца Волжской Булгарии, мастера XVII века и мастерового Казанского пушечного двора XVIII века.

«Не у всех есть возможность съездить в Казань или Москву, чтобы увидеть исторические коллекции. Мы постарались собрать самое показательное и подать это так, чтобы было интересно школьникам», – рассказал председатель клуба «Цитадель» Наиль Хабибуллин.

В день открытия для посетителей организовали мастер-классы. Участники смогли изготовить маканые свечи по старинной технологии, попробовать тиснение по коже, отчеканить монету и сделать оттиск газеты «Ведомости» начала XVIII века в технике лубка петровского времени.

В этом году выставка уже побывала в Пестречинском районе. После Бугульмы ее планируют представить в Богатых Сабах, Болгаре и Елабуге. Проект направлен на популяризацию истории и знакомство школьников с традиционными ремеслами.

Выставка будет работать в Доме техники в Бугульме до 8 ноября. Вход свободный.