В Египте обвинили Чечню в провале сборной на ЧМ-2018

Специальная комиссия расследует «нарушения» против египетской команды.

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). Комитет парламента Египта по делам молодежи и спорта проверит связь провала футбольной сборной страны и ее базирования в Грозном, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

В Египте создадут специальную комиссию, которая проведет расследование, чтобы выяснить причины выбора базы сборной в столице Чеченской Республики, которая расположена вдали от стадионов, на которых играла египетская команда. Кроме того, вопросы у парламента вызвал торжественный ужин, устроенный главой Чечни Рамзаном Кадыровым в честь футболистов.

Комиссия также исследует «несанкционированное использование имиджа» нападающего сборной Мохаммеда Салаха.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о желании Салаха покинуть команду из-за Кадырова, но в сборной опровергли эту информацию.