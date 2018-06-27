В Египте обвинили Чечню в провале сборной на ЧМ-2018

СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). Комитет парламента Египта по делам молодежи и спорта проверит связь провала футбольной сборной страны и ее базирования в Грозном, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на телеканал Al Arabiya.
В Египте создадут специальную комиссию, которая проведет расследование, чтобы выяснить причины выбора базы сборной в столице Чеченской Республики, которая расположена вдали от стадионов, на которых играла египетская команда. Кроме того, вопросы у парламента вызвал торжественный ужин, устроенный главой Чечни Рамзаном Кадыровым в честь футболистов.
Комиссия также исследует «несанкционированное использование имиджа» нападающего сборной Мохаммеда Салаха.
Ранее в ряде СМИ появилась информация о желании Салаха покинуть команду из-за Кадырова, но в сборной опровергли эту информацию.
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