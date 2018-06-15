Сборная Уругвая обыграла команду Египта в матче ЧМ-2018

Единственный гол на 90-й минуте забросил защитник Хосе Мария Хименес.

(Казань, 15 июня, «Татар-информ»). Сборная Уругвая на мачте чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге одолела команду Египта.

Исход встречи на 90-й минуте игры решил защитник Хосе Мария Хименес. Защищавший ворота египтян Мохамед Эль-Шенави не смог ему помешать.

Уругвайская национальная команда впервые за 48 лет выиграла стартовый матч мундиаля (в 1970 году она победила сборную Израиля).

В игре не принял участие лидер египтян Мохаммед Салах, восстанавливающийся после травмы плеча.

Теперь сборная Уругвая занимает второе место в группе A ЧМ-2018. На первом месте после победы над командой Саудовской Аравии расположилась Россия.