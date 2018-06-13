Кот Ахилл из Эрмитажа предсказал победу сборной России в первом матче ЧМ-2018

В пресс-центре мундиаля в Санкт-Петербурге животное выбрало миску, на которой был изображен триколор.

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). Кот по кличке Ахилл из Эрмитажа предсказал победу России в первом матче мундиаля 2018. Об этом сообщает РИА Новости.

14 июня РФ встретится со сборной Саудовской Аравии.

В пресс-центре чемпионата мира в Санкт-Петербурге кот выбрал миску, на которой был изображен флаг России. В прошлом году Ахилл уже был предсказателем на Кубке конфедераций. Глухое животное выбрали для этой роли за его яркие аналитические способности и необычное поведение.

Кроме того, среди всех котов Эрмитажа Ахилл оказался наиболее стрессоустойчивым в присутствии большого количества людей.