Кот Ахилл из Эрмитажа предсказал победу сборной России в первом матче ЧМ-2018

ОбществоЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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Фото: соцсети
(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). Кот по кличке Ахилл из Эрмитажа предсказал победу России в первом матче мундиаля 2018. Об этом сообщает РИА Новости.
14 июня РФ встретится со сборной Саудовской Аравии.
В пресс-центре чемпионата мира в Санкт-Петербурге кот выбрал миску, на которой был изображен флаг России. В прошлом году Ахилл уже был предсказателем на Кубке конфедераций. Глухое животное выбрали для этой роли за его яркие аналитические способности и необычное поведение.
Кроме того, среди всех котов Эрмитажа Ахилл оказался наиболее стрессоустойчивым в присутствии большого количества людей.
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