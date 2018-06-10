Песков анонсировал встречу Путина и Пашиняна на ЧМ-2018

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(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин на следующей неделе встретится с Премьер-министром Армении Николом Пашиняном, который должен приехать на чемпионат мира по футболу 2018 года. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
Представитель Кремля подтвердил информацию о готовящейся встречи и добавил: «Ждем на футбол».
До этого о планах Пашиняна посетить Москву в рамках мундиаля агентству рассказал его пресс-секретарь Арман Егоян.
Ранее Путин и Пашинян встречались 14 мая – вскоре после того, как оппозиционный политик стал главой Правительства.
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