Фото: ak-bars.ru

Нападающий Евгений Дадонов по трехлетнему контракту с «Ак Барсом» будет получать 50 млн рублей за сезон-2026/2027 и по 80 млн рублей за сезоны-2027/2028 и 2028/2029, а также сможет дополнительно зарабатывать до 80 млн рублей бонусов ежегодно. Об этом сообщает «Чемпионат».

По данным источника, премиальные предусмотрены за попадание в топ-3 лучших снайперов, бомбардиров или игроков по показателю «плюс-минус» по итогам первого этапа чемпионата КХЛ.

При этом максимальная сумма бонусов ограничена 80 млн рублей в каждом из сезонов — даже если хоккеист войдет в тройку сразу по нескольким номинациям.

С учетом бонусов доход Дадонова может достигать 160 млн рублей за сезон, а в первый год — до 130 млн рублей.