Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Известный стилист и знаток моды Влад Лисовец в беседе с «Татар-информом» объяснил возвращение к ретромотивам и эстетике 1980-х годов. По его мнению, этот тренд вызван двумя главными факторами: глубокой усталостью общества от бесформенной одежды и подсознательным поиском психологического комфорта.

«У всех есть ностальгия по тем временам, когда мы жили, может быть, не совсем в достатке, но было моральное спокойствие. Сейчас его не хватает абсолютно всем, это нас откидывает в восьмидесятые. Плюс усталость от бесформенной, грубой спортивной оверсайз-одежды тоже имеет место быть», – сказал стилист.

Эксперт подчеркнул, что модные циклы неизменно сменяют друг друга. На смену периоду, когда в приоритете находилась одежда для скорости и максимального удобства, включая спортивный и андеграундный стиль, закономерно приходит запрос на элегантность.

«На смену одному всегда приходит другое: после долгого периода одежды для скорости и удобства приходит элегантность, когда девушка хочет быть девушкой, а мужчина – примерить на себя пиджак, пускай даже с джинсами, и вернуться в красивое прошлое», – резюмировал Лисовец.