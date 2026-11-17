Два материала казанского предприятия СИБУРа получили награды федерального этапа конкурса «100 лучших товаров России». Поликарбонат для медицинских изделий стал лауреатом, а линейный полиэтилен низкой плотности получил диплом.

Поликарбонат предназначен для производства корпусов диализаторов, коннекторов и инфузионных магистралей. По данным предприятия, он стал первым в России материалом, который выдерживает радиационную стерилизацию до 50 кГр без потери прочности и с восстановлением цвета. Ранее и готовые диализаторы, и сырье для них поставлялись в страну только из-за рубежа.

«Каждая новая марка полимера – результат большой командной работы, которая охватывает весь путь от разработки рецептуры до выпуска материала в промышленных масштабах. Особенно важно, что наши новые марки отвечают потребностям таких значимых отраслей, как медицина и промышленное производство. Мы не просто расширяем ассортимент продукции, а предлагаем решения под конкретные задачи потребителей, в том числе заменяя зарубежные аналоги. Признание на федеральном уровне подтверждает востребованность этой работы и значимость результатов, которых нам удалось достичь», – сообщил генеральный директор «Казаньоргсинтеза» Айрат Сафин.

Линейный полиэтилен низкой плотности разработали в 2025 году. Он предназначен для изготовления автомобильных компонентов, производства мастербатчей и скоростного литья тонкостенных изделий сложной формы.

В «Перинте» этот полиэтилен уже используют для выпуска сложных технических изделий с тонкостенными элементами и массивными корпусными частями.

«На наш взгляд, это наиболее показательный результат разработки: материал не просто заменяет зарубежный аналог, а позволяет создавать продукцию, которую раньше было сложно или нерентабельно производить», – сообщил технический директор компании «Перинт» Алексей Новиков.

По его словам, благодаря высокой текучести расплава удается соблюдать жесткие требования к качеству продукции и стабильности производства. Ранее выпуск таких изделий ограничивали технологические возможности или высокая стоимость импортного сырья.

Фото: пресс-служба казанского предприятия СИБУРа