Глава Рособрнадзора заявил, что сложность ЕГЭ не зависит от региона
Варианты ЕГЭ для разных регионов России не отличаются по уровню сложности. Утверждения об обратном являются мифом, заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев на ежегодной Всероссийской встрече с родителями учащихся.
Музаев отметил, что во всех регионах есть выпускники, набравшие 100 баллов и высокие баллы на экзаменах. При этом ведомство не фиксирует аномальных отклонений в результатах, которые могли бы свидетельствовать о различиях в сложности экзаменационных вариантов.
«Я не вижу ни одного региона, чтобы у нас не было стобалльников, высокобалльников или каких-то аномальных всплесков или низких результатов, связанных с тем, что варианты были разные. Поэтому это все-таки миф, который уже давным-давно оброс, так сказать, бородой, но это на самом деле неправда», – приводит слова Музаева РИА Новости.
Он также добавил, что в этом году количество выпускников, получивших высокие баллы и максимальные 100 баллов на ЕГЭ, было большим.