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Варианты ЕГЭ для разных регионов России не отличаются по уровню сложности. Утверждения об обратном являются мифом, заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев на ежегодной Всероссийской встрече с родителями учащихся.

Музаев отметил, что во всех регионах есть выпускники, набравшие 100 баллов и высокие баллы на экзаменах. При этом ведомство не фиксирует аномальных отклонений в результатах, которые могли бы свидетельствовать о различиях в сложности экзаменационных вариантов.

«Я не вижу ни одного региона, чтобы у нас не было стобалльников, высокобалльников или каких-то аномальных всплесков или низких результатов, связанных с тем, что варианты были разные. Поэтому это все-таки миф, который уже давным-давно оброс, так сказать, бородой, но это на самом деле неправда», – приводит слова Музаева РИА Новости.

Он также добавил, что в этом году количество выпускников, получивших высокие баллы и максимальные 100 баллов на ЕГЭ, было большим.