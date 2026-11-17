«Наконец-то играю в «Татнефть Арене»: Сафонов — о возвращении в «Ак Барс»
«Ак Барс» опубликовал видео с раскатки Ильи Сафонова перед игрой с московским «Динамо».
Форвард признался, что рад вернуться домой и с нетерпением ждет выхода на лед.
«Приятно вернуться домой, наконец-то играю в „Татнефть Арене». Хочу уже выйти, получить удовольствие от хоккея, от атмосферы и от болельщиков. Ребят много новых, молодых, атмосфера рабочая. В таблице достаточно далеко опустились — нужно выходить, показывать свою лучшую игру, проводить хороший матч и с позитивом двигаться дальше», — сказал Сафонов.
Ранее Сафонов вернулся в клуб из AHL, где выступал за фарм-команду «Ванкувера».