Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» опубликовал видео с раскатки Ильи Сафонова перед игрой с московским «Динамо».

Форвард признался, что рад вернуться домой и с нетерпением ждет выхода на лед.

«Приятно вернуться домой, наконец-то играю в „Татнефть Арене». Хочу уже выйти, получить удовольствие от хоккея, от атмосферы и от болельщиков. Ребят много новых, молодых, атмосфера рабочая. В таблице достаточно далеко опустились — нужно выходить, показывать свою лучшую игру, проводить хороший матч и с позитивом двигаться дальше», — сказал Сафонов.

Ранее Сафонов вернулся в клуб из AHL, где выступал за фарм-команду «Ванкувера».