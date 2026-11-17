Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан объявило конкурс по продаже государственного имущества в рамках программы приватизации. На торги выставлено нежилое помещение площадью 587,2 кв. м в здании по адресу: Казань, улица Баумана, дом 66, информационное сообщение о проведении конкурса размещено на электронной площадке АО «Агентство по государственному заказу Республики Татарстан».

Объект находится в историческом здании «Дом Каретникова», построенном в 1888 году и являющемся объектом культурного наследия федерального значения. Начальная цена продажи установлена в размере 1 рубля 00 копеек без учета НДС, шаг конкурса составляет 1 137 791 рубль 05 копеек, размер задатка для участия в торгах – 4 551 164 рубля 20 копеек.

Символическая начальная цена обусловлена статусом объекта: здание находится в неудовлетворительном состоянии и требует реставрации с соблюдением требований законодательства об охране объектов культурного наследия.