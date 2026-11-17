Жители села Семиозерка Высокогорского района пожаловались на антисанитарное состояние двух домов, в которых несколько месяцев содержали десятки собак. После переезда арендаторов в помещениях остались фекалии, шерсть, плесень и мусор, а на территории стоит сильный неприятный запах. Об этом сообщают «Вести Татарстан»⁠.

По словам местных жителей, заводчица собак арендовала дома с начала лета до середины октября. Соседи утверждают, что животные постоянно выли и лаяли по ночам, а сами помещения постепенно захламлялись. При этом некоторые жители помогали женщине продуктами и кормом для собак.

Один из домов сейчас находится в крайне антисанитарном состоянии: полы, стены и окна покрыты загрязнениями, в ванной комнате обнаружили плесень и скопления шерсти. На улице также остался холодильник с мусором и сгнившими тушками животных.

Попытка журналистов поговорить с женщиной не увенчалась успехом. «Я не буду с Вами разговаривать, до свидания», – ответила она по телефону.

В администрации Высокогорского района пояснили, что ответственность за уборку лежит на собственнике жилья и арендаторе. «Если арендатор скрылся, собственник обязан устранить последствия порчи имущества», – сообщили в пресс-службе.

По информации телеканала, в одном из домов специалисты проводят уборку уже три недели. После этого они приступят к приведению в порядок второго помещения. Сама заводчица, как утверждается, вновь ищет жилье для аренды в другом районе.