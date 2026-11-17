Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

35% жителей Казани считают, что время, которое человек тратит на дорогу до работы, нужно включать в рабочее время. Еще 40% выступают за компенсацию этих часов. Об этом свидетельствуют результаты опроса SuperJob, имеющиеся в распоряжении «Татар-информа».

Общественники ранее предложили учитывать время в пути, если дорога до работы занимает более полутора часов в одну сторону. Инициативу поддержали 75% опрошенных казанцев. Против нее высказались 12%.

Женщины чаще мужчин выступают за компенсацию времени на дорогу: 42% против 38%. При этом включить его в рабочее время предлагают 38% женщин и 32% мужчин.

Больше всего сторонников инициативы оказалось среди молодежи до 35 лет – 80%. Из них 45% предпочитают компенсацию времени в пути. Среди горожан в возрасте 35–45 лет предложение поддерживают 76%, причем 43% считают, что дорогу нужно считать рабочим временем. В группе старше 45 лет инициативу одобряют 69% респондентов.

Чем дольше казанцы добираются до работы, тем чаще они поддерживают предложение. Среди тех, кто тратит на дорогу более полутора часов в одну сторону, таких 83%.

При этом некоторые участники опроса опасаются, что работодатели начнут отдавать предпочтение кандидатам, которые живут рядом с офисом. Противники инициативы также указывают на сложности учета времени в пути и считают, что сотрудник сам выбирает, на какую работу устраиваться. В качестве альтернативы они предлагают развивать удаленную занятость и гибридный график.