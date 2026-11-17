В театре «Созвездие – Йолдызлык» в минувшие выходные прошла торжественная церемония награждения победителей республиканских архивных конкурсов, приуроченная к 108-летию архивной службы Татарстана. Об этом сообщила сегодня журналистам на брифинге в Казани председатель Госкомитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова.

«Архивная отрасль Татарстана сегодня – не только хранилище документов, но и активная работа с населением, организациями и муниципалитетами, направленная на сохранение исторической памяти, укрепление института семьи и популяризацию архивного дела. Все республиканские конкурсы проводятся при поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова, Кабинета Министров РТ и в соответствии с госпрограммой развития архивного дела в РТ», – отметила она.

С 2018 года Госкомитет РТ по архивному делу проводит ежегодный республиканский конкурс генеалогических исследований «Моя родословная». Помимо жителей республики, в нем принимают участие жители субъектов страны – в этом году их было пять. В 2026 году в конкурсе приняли участие 189 человек – от школьников до представителей старшего поколения.

Габдрахманова отметила, что качество работ конкурсантов год от года растет: исследования становятся более глубокими, основанными на архивных справках не только нашего, но и многих других архивов страны. Исследования превращаются в книги родословий, которые будут дополняться последующими поколениями. Победителям конкурса вручают дипломы и денежные призы.

Очень важно, что многие работы носят прикладной характер – макеты родословных составляют даже самые маленькие члены семьи, а проведение мастер-классов по составлению родословной для детей стало доброй традицией всех просветительских мероприятий.

«Копайте прошлое, в нем еще много интересных моментов, и делайте из этого работы, за которые мы будем вас награждать», – пожелала Габдрахманова, обращаясь к жителям Татарстана.

Она напомнила, что в конкурсах есть номинации для школьников, учащихся СПО и взрослых. Самому маленькому участнику этого года шесть лет, самому старшему – больше восьмидесяти лет.