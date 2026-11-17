Татарстан занял первое место в рейтинге цифровой трансформации агропромышленного комплекса среди регионов Приволжского федерального округа по итогам третьего квартала 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан.

Итоги подвели на совещании по вопросам цифровизации АПК в Уфе, которое прошло под председательством статс-секретаря – заместителя министра сельского хозяйства Максима Увайдова.

На совещании обсудили текущие результаты внедрения современных технологий в отрасли, лучшие региональные практики и задачи на перспективу.

«К 2030 году необходимо достичь «цифровой зрелости» государственного и муниципального управления и ключевых отраслей экономики, в том числе сельского хозяйства. На совещаниях со всеми федеральными округами мы обмениваемся опытом и совместно вырабатываем решения для повышения уровня цифровизации отрасли», – подчеркнул Увайдов.

Минсельхоз разработал пять отраслевых ключевых показателей эффективности внедрения ИИ на 2026 год и период 2027–2030 годов. Такие технологии планируется использовать для анализа посевных площадей на основе спутниковых данных, выявления пахотных земель, пригодных для вовлечения в оборот, мониторинга здоровья сельхозживотных, поиска генетических маркеров сельскохозяйственных культур и решения других задач.

Цифровизацию АПК Татарстана представил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ленар Гарипов. По его словам, цифровая трансформация охватывает основные направления сельхозпроизводства: уровень цифровизации в животноводстве составляет 75%, в растениеводстве – 60%, в механизации – 41%. Цифровыми решениями охвачено более 158 тыс. голов животных, свыше 1,7 млн гектаров пашни и более 8 тыс. единиц техники.

Гарипов отметил, что устойчивое внедрение цифровых технологий невозможно без подготовки специалистов и развития научной базы. На базе Казанского государственного аграрного университета ведется подготовка специалистов и развитие научных разработок в области цифровых технологий и искусственного интеллекта: реализуются 137 учебных дисциплин, по которым ежегодно обучаются более 5 тыс. студентов, подготовлено 25 научных статей по ИИ в АПК, разработано 19 информационных систем.

«Важная задача – обеспечить последовательный переход от научной разработки через пилотное внедрение к практическому применению технологий в сельскохозяйственных предприятиях», – добавил первый заместитель министра.

По его словам, наряду с подготовкой студентов ведется повышение квалификации действующих специалистов АПК: в 2022–2025 годах обучение прошли 685 специалистов из 393 предприятий, в 2026 году по программам дополнительного профессионального образования обучено более 1200 специалистов АПК. «Более 75% слушателей применяют полученные знания на практике, внедряя цифровые технологии в производственные процессы», – заверил Гарипов.

Первый заместитель министра также отметил, что для эффективного проведения полевых работ важно учитывать не только состояние посевов, но и погодные условия. С этой целью в Татарстане развивается региональная система метеомониторинга, которая находится в опытной эксплуатации и обеспечивает сбор метеоданных непосредственно с полей, прогноз погоды для отдельных участков и работу с технологическими картами.

Основой точного земледелия наряду с метеоданными является цифровой учет сельхозземель: с 2019 года в Татарстане ведется паспортизация сельхозземель, а с июля 2024 года – внесение сведений в федеральную систему ЕФГИС ЗСН. На сегодняшний день оцифровано 42 876 полей площадью 2,76 млн гектаров.

«Для управления отраслью в целом необходимо объединять данные о производстве, ресурсах и результатах работы предприятий. Эту задачу решает ГИС АПК Минсельхозпрода РТ. Сегодня в системе зарегистрировано более 4500 пользователей, ежегодно обрабатывается свыше 18 млн показателей, функционируют более 60 аналитических панелей и 30 геоинформационных слоев. ГИС АПК обеспечивает комплексный мониторинг отрасли, анализ производственных показателей и поддержку управленческих решений», – сказал Гарипов.

В завершение он отметил, что достигнутые результаты создают основу для дальнейшей цифровизации АПК республики. К 2027 году планируется довести уровень цифровизации в животноводстве до 85%, в растениеводстве – до 70%, в механизации – до 61%.

Акцент на подготовку специалистов и развитие научной базы, подчеркнутый Ленаром Гариповым, полностью соответствует одной из ключевых задач национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. Без квалифицированных кадров, способных работать с новыми цифровыми инструментами, даже самые передовые технологии останутся невостребованными. Создание синергии между образовательными учреждениями, научными центрами и аграрными предприятиями – фундамент для устойчивого развития.