Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Жители Казани смогут поздравить своих мам с Днем матери с помощью городских билбордов. Теплые пожелания и фотографии участников акции разместят на уличных рекламных конструкциях, сообщили в пресс-центре мэрии города.

Чтобы принять участие, необходимо заполнить специальную форму по ссылке и приложить к заявке фотографию хорошего качества.

В этом году День матери отметят 29 ноября. Праздник традиционно приходится на последнее воскресенье ноября и направлен на укрепление семейных ценностей, поддержку уважительного отношения к женщинам и признание роли матерей.