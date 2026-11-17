Во II квартале 2026 года крупные и средние предприятия России уволили 2,5 млн сотрудников. Это на 4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, и самый низкий показатель с 2020 года. Об этом сообщают «Известия».

За тот же период компании приняли на работу 2,3 млн человек – на 3% меньше, чем годом ранее. Таким образом, число принятых сотрудников также оказалось минимальным за последние шесть лет.

Российский рынок труда постепенно замедляется. По данным SuperJob, за год количество вакансий сократилось на 16%, а число резюме выросло на 26%. При этом уровень безработицы остается низким – 2,1–2,3%, поэтому о переходе к рынку работодателя пока говорить рано.

Компании стали осторожнее подходить к найму на фоне дорогих кредитов и замедления экономики. Сами работники также реже решаются менять место работы. Вместо массовых сокращений бизнес старается сохранить сотрудников, в том числе за счет уменьшения рабочего времени и отказа от премий.

Во II квартале 2026 года в режиме неполной занятости, простоя или отпусков без сохранения зарплаты находились 5,4 млн человек. Это почти на 8% больше, чем год назад.

Наиболее востребованными на рынке труда остаются квалифицированные рабочие, специалисты по ремонту оборудования, искусственному интеллекту и кибербезопасности.

Эксперты ожидают, что в 2027 году компании продолжат сдерживать наем, а рост зарплат замедлится. При этом стремление бизнеса сохранить действующие коллективы должно помочь избежать массовых увольнений.