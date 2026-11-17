В республике ежегодно проводится конкурс «Передай семейный архив», в ходе которого принимаются семейные архивы, отражающие историю становления и развития Татарстана. Об этом сообщила сегодня журналистам на брифинге в Казани председатель Госкомитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова.

«Конкурс проводится на муниципальном и республиканском уровне. Победители награждаются дипломами и денежными призами. По решению оргкомитета вручается поощрительный приз в номинации «Семейные традиции» за наличие документов, отражающих семейные ценности, круг семейных событий, связь между поколениями. Мы приглашаем жителей республики активнее участвовать в нашем конкурсе», – сказала она.

Для стимулирования и совершенствования научно-исследовательской деятельности, активизации интереса к изучению истории на основе архивных документов проводится конкурс документальных публикаций «Архивные фонды – науке и краеведению».

«На конкурс в этом году поступило 80 работ, активное участие приняли учащиеся школ муниципальных районов республики, студенты Казанского строительного колледжа и Института международных отношений истории и востоковедения КФУ, а также учителя, преподаватели вузов, сотрудники музеев и специалисты архивных учреждений регионов России. Победители определены в каждой группе, их работы публикуются на научном документальном журнале «Эхо веков» и в СМИ», – сказала Габдрахманова.