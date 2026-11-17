Фото: ak-bars.ru

Казанский «Ак Барс» примет на льду «Татнефть-Арены» московское «Динамо» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Стартовое вбрасывание состоится в 19:30 по московскому времени.

К очному противостоянию соперники подходят соседями по кубковой восьмёрке своих конференций.

Казанцы занимают восьмую строчку на Востоке, набрав 28 очков в 28 играх. В предыдущем туре команда уступила на выезде «Автомобилисту» (1:5), прервав серию из двух побед над «Торпедо» (5:2) и «Салаватом Юлаевым» (4:1).

Бело-голубые идут седьмыми в Западной конференции с 29 баллами после 28 матчей. Москвичи набрали отличный ход и выиграли четыре из пяти последних встреч, включая недавнюю гостевую победу над «Сибирью» (3:1).

В прошлом сезоне казанцы выиграли оба очных матча в регулярном чемпионате (5:4 дома и 7:5 в гостях), однако в августе на предсезонке сильнее оказались москвичи (5:3). Кроме того, дополнительной интриги добавляет возвращение в систему казанского клуба нападающего Ильи Сафонова, подписавшего новый контракт до 2029 года.

Обе команды подходят к матчу с потерями в составе. У «Ак Барса» в списке травмированных находятся нападающий Артём Галимов и защитник Митчелл Миллер, а участие Ильи Сафонова остаётся под вопросом. Московскому «Динамо» не помогут травмированные форварды Ник Меркли и Никита Тертышный, а также Джордан Уил, пропускающий игру по личным причинам.