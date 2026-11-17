Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Абдулганиев 16 ноября посетил с рабочей поездкой Спасский район, где совместно с главой муниципалитета Романом Ислановым ознакомился с работой ряда образовательных учреждений, сообщает пресс-служба Госсовета.

Поездка началась с посещения Болгарской кадетской школы-интерната имени П. А. Карпова, открытой в 2003 году на базе профессионального лицея с получением дополнительного кадетского образования по профилю «Юный спасатель». Школа победила в гранте федерального проекта «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные системы» и получила оборудование на два учебных класса общей стоимостью 12 млн рублей. Учреждение стало одной из площадок республики, оснащенных инфраструктурой для обучения школьников разработке, производству и эксплуатации российских БПЛА.

Сейчас здесь обучаются 108 человек, из них 40 проживают в интернате. Кадеты регулярно становятся победителями и призерами спортивных соревнований и военно-патриотических мероприятий республиканского уровня.

«Ребята с удовольствием поступают к нам учиться и в дальнейшем – защищать Родину. В связи с тем, что ребят поступает много, нам уже тесно в стенах нашей школы, которая находится на базе второй общеобразовательной школы города Болгар. Мы вместе с родительским сообществом подняли вопрос о строительстве отдельного комплекса с интернатом, спортивным залом, плацом для занятий строевой подготовкой», – рассказал директор кадетской школы-интерната Дмитрий Челышев.

В тот же день Абдулганиев побывал в Спасском техникуме отраслевых технологий, где осмотрел учебный корпус и общежитие, в которых в этом году завершился капитальный ремонт. За последние пять лет здесь заменили кровлю, демонтировали аварийный лабораторно-практический корпус, обновили пожарную сигнализацию, автодром и спортзал. В планах на следующий год – строительство нового лабораторно-практического корпуса, сейчас идет утверждение финансирования и проектно-изыскательские работы. В техникуме обучают обслуживанию и ремонту автомобилей и сельхозтехники, гостиничному сервису, технологиям продукции общественного питания; здесь получают образование около 300 человек.

«Спасский район – жемчужина нашей республики. Именно здесь находится Болгарский историко-архитектурный музей-заповедник, в 2014 году включенный в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Район занимает активную позицию, участвуя в республиканских программах. На следующий год очень многое запланировано. Ведется капитальный ремонт инженерных сетей, многоквартирных домов. Сегодня посещаем объекты образовательной сферы. Очень приятно, что здесь есть такое развитие, отличный ремонт сделан в Спасском техникуме. Осмотрели кадетскую школу и вторую общеобразовательную школу, на базе которой она находится. Удалось договориться, что часть вопросов решаем уже на следующий год. Это очень важно», – напомнил Абдулганиев.

Глава парламента подчеркнул, что такие вложения дают результаты. «Дети, которые здесь учатся, показывают хорошие результаты. Многие затем идут получать образование и работу по специальности. Видно, какие полные классы – это будущие механики и трактористы. Для них созданы все условия. Мы должны посмотреть, чтобы после учебы они остались в районе. Рабочие специальности востребованы. Есть даже девушка, которая учится на тракториста. Прекрасно понимаем, что без работы они не останутся», – отметил Абдулганиев.

«Наш район сельскохозяйственный и туристический. Поэтому для нас очень важна подготовка кадров именно для этих сфер», – рассказал глава Спасского района Роман Исланов.

В рабочей поездке также приняли участие депутаты Госсовета Эмиль Губайдуллин и Фоат Валиев.