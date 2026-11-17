48-летнего жителя Нижнекамска наказали за комментарий, опубликованный им в одном из городских сообществ. В его комментарии содержались признаки возбуждения ненависти и вражды.

Как сообщает МВД по РТ, было проведено лингвистическое исследование, которое выявило, что нижнекамец использовал в тексте слово, являющееся презрительным обозначением представителей народов Средней Азии.

На мужчину завели административное дело. Нижнекамский городской суд оштрафовал виновного на 5 тыс. рублей.