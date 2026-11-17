Фото: "Татар-Информ" / Эрик Добролюбов

Сегодня в Казани стартовал XXI Всероссийский турнир по волейболу среди ветеранов правоохранительных органов, посвященный памяти министра внутренних дел ТАССР Салиха Япеева.

Турнир был основан в 2007 году председателем ОГО ФСО «Динамо» РТ, Руководителем Администрации Раиса Республики Татарстан Асгатом Сафаровым.

Вспоминая историю турнира и его особую атмосферу, Асгат Ахметович подчеркивает, что ветеранские соревнования давно вышли за рамки обычных спортивных состязаний, став главным ежегодным праздником для единомышленников:

«Двадцать один год назад мы приняли правильное решение – организовать этот турнир для тех людей, у которых для которых волейбол – это, наверное, больше, чем даже спорт. Для некоторых это жизнь, для других – общая любовь к спорту и к этому виду спорта, волейболу».

Особое внимание Сафаров уделил уникальному духу ветеранских встреч, который объединяет людей разных поколений:

«И для ветеранов правоохранительных органов, тех, которые уже на пенсию ушли, это праздник. Праздник спорта, праздник, где они могут пообщаться со своими коллегами, друзьями. Ну и, конечно же, показать себя, показать, чего они стоят. Показать, что есть порох в пороховницах. И по накалу страстей, если вы видели ветеранские турниры, я могу сказать, они никоим образом не уступают спорту молодых, если не сказать больше. Здесь эмоций полно. Пусть они, может быть, не так высоко прыгают, не так сильно подают, но эмоций намного больше. Поэтому приглашаю посмотреть турнир, а ребятам желаю ярких побед и удачи», – приводит слова Сафарова «Татар-информ».

Турнир пройдет с 16 по 21 ноября в спорткомплексе «Динамо» и в спорткомплексе «Мирный».