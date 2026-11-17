Минздрав РТ напомнил, как записаться к врачу и закрыть больничный через «МАКС»
Ежемесячно порядка 10 тысяч больничных закрываются в Татарстане с помощью онлайн-приема в мессенджере «МАКС». Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ. Напомним, развитие возможностей для получения государственных услуг в цифровом формате реализуется по нацпроекту «Экономика данных».
В министерстве напомнили, как проходит закрытие больничного дистанционно.
- Лечащий врач определяет, что прием можно провести удаленно только после первичного очного осмотра.
- Затем врач создает телемедицинскую консультацию, после чего специальный бот формирует группу с пациентом и медиком.
- Пациент получает персональную ссылку для входа на защищенную видеовстречу. Он получает напоминания о ней за 24 часа и за 15 минут до начала консультации.
- В назначенное время пациент переходит по ссылке и подключается к видеовстрече с врачом
На сегодняшний день уже более 300 тысяч татарстанцев записались к врачу через «МАКС», добавили в Минздраве.
Чтобы записаться на прием, нужно перейти в чат-бот «Госуслуги Республики Татарстан». В чат-боте нужно привязать свой аккаунт в Госуслугах РТ и запустить мини-приложение «Услуги РТ». Выберите вкладку «Мое здоровье», далее – «Запись к врачу» и запишитесь к нужному специалисту. Система заранее предупредит о дате и времени приема.