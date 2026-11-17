Ежемесячно порядка 10 тысяч больничных закрываются в Татарстане с помощью онлайн-приема в мессенджере «МАКС». Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ. Напомним, развитие возможностей для получения государственных услуг в цифровом формате реализуется по нацпроекту «Экономика данных».

В министерстве напомнили, как проходит закрытие больничного дистанционно.

Лечащий врач определяет, что прием можно провести удаленно только после первичного очного осмотра. Затем врач создает телемедицинскую консультацию, после чего специальный бот формирует группу с пациентом и медиком. Пациент получает персональную ссылку для входа на защищенную видеовстречу. Он получает напоминания о ней за 24 часа и за 15 минут до начала консультации. В назначенное время пациент переходит по ссылке и подключается к видеовстрече с врачом

На сегодняшний день уже более 300 тысяч татарстанцев записались к врачу через «МАКС», добавили в Минздраве.

Чтобы записаться на прием, нужно перейти в чат-бот «Госуслуги Республики Татарстан». В чат-боте нужно привязать свой аккаунт в Госуслугах РТ и запустить мини-приложение «Услуги РТ». Выберите вкладку «Мое здоровье», далее – «Запись к врачу» и запишитесь к нужному специалисту. Система заранее предупредит о дате и времени приема.