Рентгенхирурги Больницы скорой медицинской помощи Набережных Челнов впервые выполнили операции по имплантации окклюдера ушка левого предсердия при мерцательной аритмии. Об этом сообщает пресс-служба БСМП.

Мерцательная аритмия может привести к инсульту: тромбы образуются в сердце, а точнее, в ушке левого предсердия и закупоривают артерию мозга. В результате и возникает инсульт.

В стенах БСМП им. Р.С.Акчурина состоялся мастер-класс, который провел Карапет Давтян – руководитель отдела нарушений сердечного ритма и проводимости НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России. Рентгенхирурги БСМП совместно с коллегой из федерального центра провели первые операции – их пациентами стали двое мужчин.

Пациентам установили специальное металлическое устройство – окклюдер, который вводится в ушко левого предсердия и полностью закрывает его для того, чтобы образующиеся в нем сгустки не проникали из сердца в сосуды. Обе операции прошли успешно и заняли в общей сложности порядка четырех часов. За их проведением дистанционно наблюдали другие специалисты Татарстана в области рентгенхирургии и аритмологии.

После успешного старта челнинские врачи планируют поставить такие операции на поток, отметили в БСМП.