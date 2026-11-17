Врачи БСМП Челнов освоили новую технологию для предотвращения инсульта
Рентгенхирурги Больницы скорой медицинской помощи Набережных Челнов впервые выполнили операции по имплантации окклюдера ушка левого предсердия при мерцательной аритмии. Об этом сообщает пресс-служба БСМП.
Мерцательная аритмия может привести к инсульту: тромбы образуются в сердце, а точнее, в ушке левого предсердия и закупоривают артерию мозга. В результате и возникает инсульт.
В стенах БСМП им. Р.С.Акчурина состоялся мастер-класс, который провел Карапет Давтян – руководитель отдела нарушений сердечного ритма и проводимости НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России. Рентгенхирурги БСМП совместно с коллегой из федерального центра провели первые операции – их пациентами стали двое мужчин.
Пациентам установили специальное металлическое устройство – окклюдер, который вводится в ушко левого предсердия и полностью закрывает его для того, чтобы образующиеся в нем сгустки не проникали из сердца в сосуды. Обе операции прошли успешно и заняли в общей сложности порядка четырех часов. За их проведением дистанционно наблюдали другие специалисты Татарстана в области рентгенхирургии и аритмологии.
После успешного старта челнинские врачи планируют поставить такие операции на поток, отметили в БСМП.