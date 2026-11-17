Депутаты Госдумы предложили увеличить размер материнского капитала в регионах с низкой рождаемостью. Соответствующий законопроект планируется внести на рассмотрение нижней палаты парламента, сообщает ТАСС.

Инициатива предусматривает введение дифференцированной шкалы выплат в зависимости от коэффициента рождаемости в регионе. Если показатель составляет менее 1,3, размер маткапитала предлагается увеличить в два раза. При коэффициенте ниже 1,75 выплаты хотят повысить в полтора раза, а ниже 2,1 – в 1,3 раза.

Изменения планируется внести в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов объяснил необходимость инициативы разницей в доходах жителей разных регионов. По его словам, в субъектах с низкими зарплатами семьям сложнее обеспечивать себя необходимыми товарами, что также отражается на демографической ситуации.

«Доходы везде разные. В регионах с низкими зарплатами людям не хватает денег на продукты и товары первой необходимости. Соответственно, и с демографией проблем там больше, чем в экономически развитых регионах», – пояснил Миронов в беседе с ТАСС.

По мнению депутата, введение повышающих коэффициентов позволит решить существующие проблемы.